40.46 / 41.36 40.00 / 41.05
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Порушено за статтею про доведення до самогубства: у Києві 10-річний хлопчик випав з шостого поверху

18:14 16 вересня 2022
будинок

У Києва сталося НП — дитина випала з багатоповерхівки. 10-річний хлопчик вистрибнув з 6 поверху. На щастя, він не загинув, але з тяжкими травмами перебуває у реанімації.

Про це повідомив OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

«Попередньо було встановлено, що 10-річна дитина випала з 6-го поверху однієї з багатоповерхівок. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини цієї події. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 112 ККУ — доведення до самогубства», — цитує ресурс слова джерела.

Правоохоронці, які вилучили гаджети дитини, з'ясували, що вона нібито отримувала різні завдання під час спілкування в інтернеті.
Одним з завдань було зістрибнути з 6-го поверху.

Читайте також: Дитячі ігри у смерть: все більше підлітків гине через популярний челендж у TikTok

497

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Володимир Остапчук та Христина Горняк

«На чужому горі щастя не побудуєш?» — стало відомо, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною

будинок

Порушено за статтею про доведення до самогубства: у Києві 10-річний хлопчик випав з шостого поверху

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту