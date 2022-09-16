Порушено за статтею про доведення до самогубства: у Києві 10-річний хлопчик випав з шостого поверху

У Києва сталося НП — дитина випала з багатоповерхівки. 10-річний хлопчик вистрибнув з 6 поверху. На щастя, він не загинув, але з тяжкими травмами перебуває у реанімації.

Про це повідомив OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

«Попередньо було встановлено, що 10-річна дитина випала з 6-го поверху однієї з багатоповерхівок. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини цієї події. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 112 ККУ — доведення до самогубства», — цитує ресурс слова джерела.

Правоохоронці, які вилучили гаджети дитини, з'ясували, що вона нібито отримувала різні завдання під час спілкування в інтернеті.

Одним з завдань було зістрибнути з 6-го поверху.

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