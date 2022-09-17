Овнам краще уникати ризику у справах, а Тельцям не варто довіряти інтуїції: гороскоп на 17 вересня 2022 року

Астрологи вважають, що святковий день 17 вересня — це день, коли можна братися за реалізацію важливих професійних проектів. Крім того, в цей час також необхідно говорити правду, навіть якщо вона здається людям неприємною, тому що брехня дуже швидко виявиться, що негативно позначиться як на відносинах з ошуканою людиною.

У цей день дуже корисне отримання та засвоєння важливої інформації, тому необхідно звертати увагу на факти, які стануть відомі в цей час. Також сьогодні будь-який бізнес обіцяє бути успішним, окрім торгівлі.

Овен

Цей день пройде під знаком концентрації сил та розважливості. Ви можете з успіхом реалізувати себе у підприємницькій, фінансовій діяльності. Успіх супроводжуватиме у справах, пов'язаних з фінансами, з покупками та придбаннями. У професійній діяльності рекомендується діяти старим, перевіреним способом та уникати ризику чи нововведень, пише slovofraza.com.

Телець

Успіх посміхається представникам творчих професій, учням та викладачам. Гарний період для працівників бюджетної сфери. Ймовірне поліпшення матеріального становища. Цілком можливо, що ви отримаєте пропозицію, яка змусить вас змінити сферу діяльності. Не довіряйте інтуїції. Перевірте свої ідеї здоровим глуздом, порадьтеся з друзями.

Близнюки

Цей день якнайкраще підходить для фізичних навантажень, активного відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, покупок. Завдяки заступництву планет фінансове становище може дещо покращитись. Зайва недовірливість може призвести до непорозумінь в особистому житті, що ускладнить реалізацію намічених на день планів.

Рак

Бюджет повільно, але чітко покращується. Зірки пропонують вам саме сьогодні розпочинати налагодження контактів із діловими партнерами. Проте остаточний результат справ залежатиме лише від вашої працездатності. У другій половині дня можливі легкі сварки із близькими людьми.

Лев

Будьте пильні та не приймайте жодних необдуманих рішень. Від вашої витримки багато залежатиме. Не варто змінювати вид діяльності чи роботу, цей період цьому не сприяє. Не виключено, що виникнеь зневіра, пов'язана з друзями, тому не варто повністю покладатися на них.

Діва

Сприятливий день для комерційних угод та ризикованих починань. Все сприятиме зростанню вашої популярності та авторитету. Ваша думка не залишиться поза увагою того, хто хоче її дізнатися. Сприятливий день для зустрічей із коханою людиною, романтичних знайомств.

Терези

Сприятливий день, пов'язаний із подоланням сумнівів, отриманням та переробкою інформації. Будьте готові до не зовсім доброзичливого ставлення до вас начальства або співробітників. Не виключені підступи недоброзичливця. Неприємна звістка внесе плутанину у справи, поїздка виявиться безрезультатною.

Скорпіон

Активний, творчий день, що дозволяє проявити свої таланти та здібності у різних сферах діяльності. Посиляться ваші лібералізм та підприємливість. З'явиться можливість легко вирішити професійні питання чи зміцнити матеріальне становище. Сприятливий час на вирішення справ у суді. Великодушність та щедрість приваблять нових союзників.

Стрілець

Нові покровителі чи партнери допоможуть реалізувати намічені ідеї та плани. Ділова активність та заповзятливість мають принести очікувані результати. Увечері домашні турботи вимагатимуть рішучих дій. У відносинах із домочадцями назріває конфліктна ситуація, яка вирішиться на вашу користь.

Козеріг

Сьогодні ви можете успішно здійснювати різні торгові угоди, навіть ризиковані — вигода забезпечена будь-якою з них. Швидше за все, вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті. Незважаючи ні на що, вам вдасться здійснити ті мрії, які не залишали вас протягом останнього часу.

Водолій

Сьогодні небажано братися за роботу, пов'язану із серйозними фізичними навантаженнями. Зараз ви схильні ухвалювати рішення під впливом емоцій, а це може спровокувати конфлікт. Натомість у серцевих справах на вас можуть чекати приємні сюрпризи. Головне — не брати на себе піддвищених зобов'язань.

Риби

День несе як позитивні, і негативні тенденції. Доля знову випробовує вас на марнославство, гордість, неуважність до оточуючих, запальність. Виявіть обачність та стриманість у спілкуванні з оточуючими людьми. Ненадійних людей не слід наближати до себе, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба.

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Фото Pixabay

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