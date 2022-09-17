Не лаятися і не позичати: що ще не можна робити у свято «Неопалимої купини» 17 вересня

Православні українці 17 вересня відзначають одне з важливих церковних свят вересня — вшановується ікона Божої матері, яка називається «Неопалима Купина».

У центрі ікони — зображення Марії з немовлям. У народі «Неопалима Купина» вважається заступницею від пожежі та блискавки. У давнину існував звичай обходити навколо палаючого будинку з цією іконою.

За біблійним переказом, у вигляді куща, що горить, але не згорає, тернового Мойсея з'явився Бог, щоб закликати його вивести євреїв з Єгипту. Пізніше Неопалимая Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

У народі цього дня було прийнято молитися проти можливої пожежі або удару блискавки. Також у цей час жінки починали викопувати цибулю, а чоловіки обходили сіновали і тицяли в них вилами — щоб прогнати з сіна «гнітуху» та «трясуху», духів хвороби, які можуть узимку напасти на худобу. Якщо люди будували будинок, то в цей день тикали в сухий мох.

17 вересня не можна лаятись, не варто сьогодні зловживати алкоголем, не можна давати гроші в борг, не слід у цей день сваритися із сусідами.

За народними прикметами, якщо в цей день горіхів багато, а грибів мало, то зима буде суровою та сніжною. Великі мурашині купи — до холодної зими. Дощ, що почався на світанку, закінчиться до полудня. Після дощу земля швидко підсохла — чекай на затяжну негоду. Якщо день дощовий, то осінь буде сухою. Пугач голосно ухає або заєць забіг у село — до пожежі.

До цього церковного свята «Неопалимої купини» приурочено День рятівника, який відзначається в Україні 17 вересня. Це професійне свято започатковано Указом третього президента країни Віктора Ющенка від 12 вересня 2008 року. Дату урочисто відзначають відважні працівники ДСНС, аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних формувань.

Як писали «ФАКТИ», днями православні українці відзначили початок нового Слов'янського та церковного року.

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