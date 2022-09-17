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Суспільство та люди

Григорій Козловський відреагував на нову пісню: «Перемога пишеться «жовто-блакитними»

19:07 17 вересня 2022
Григорій Козловський

Львівський підприємець і меценат, почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський, який з перших днів війни допомагає армії, продовжує свою волонтерську діяльність. За свою допомогу Україні почесний президент футбольного клубу «Рух» отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки. За його словами, в нинішні часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

Не хоче відставати від мецената і його красуня-дружина, співачка Юлія Думанська, яка нещодавно презентувала новий патріотичний кліп на пісню «Залишимось вільними». Нова пісня Думанської присвячена українським захисникам, які зараз боронять нашу землю від російського окупанта.

«Я вірю над усе залишимось Вільними! Перемога пишеться „жовто-блакитними“. Воїни світла ми», — йдеться в пісні.

На початку кліпу йдуть чорно-білі кадри, а на словах «бути Перемозі» він стає кольоровим. У кліпі вдало показано, за що саме воює українська нація — кадри з сюжетами військових операцій змінюються на кадри квітучої, вільної й непереможної країни та її народу.

«Ці кадри уособлюють нову реальність, в якій українці живуть з 24 лютого. З одного боку — жахи війни, з іншого — свідчення того, як повстає вільна та квітуча Україна. Недарма у кліпі використаний такий образ — все, що пов’язано з війною, є чорно-білим, тьмяним, але кольорова, яскрава Україна все одно перемагає. І цей образ „зчитується“ абсолютно однозначно: таку націю неможливо перемогти», — каже Григорій Козловський.

Це буде ще один улюблений трек у патріотичній музикальній скриньці українців.

Раніше ФАКТИ писали, як за кошти президента «Руху» виготовили півтисячі буржуйок, які вже незабаром вирушать на передову.

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