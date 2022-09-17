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Україна

Рашисти вдарили по Краматорську: зруйновано десятки житлових будинків (фото)

19:45 17 вересня 2022
Зруйнований будинок

Російська армія продовжує обстрілювати українські міста, завдаючи значних руйнувань. Так днями кілька разів ударів зазнавав Кривий Ріг, а 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську.

«5 поранених, 31 пошкоджений будинок — наслідки ракетного обстрілу по Краматорську», — повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко та додав, що серед поранених — дитина.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Росіяни вдарили по приватному сектору — використали комплекс С-300. «Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів — залишатися в місті небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!» — закликав він місцевих мешканців.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Також він повідомив про обстріл Костянтинівки, яка знаходиться досить далеко від лінії фронту, проте також потерпає від ударів ворога.

Нагадаємо, що 17 вересня росіяни завдали ракетних ударів по Чугуєву, що на Харківщині. Є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. У лікарні померла 11-річна дівчинка, яка зазнала травм під час обстрілу.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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