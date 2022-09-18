Російський зек здався в полон, щоб воювати на боці України

Героїчний опір українського народу силам зла та захист українцями демократичних цінностей має ще й такий ефект.

Як відомо, влітку російські колонії об'їжджав «путинський кухар» євгеній пригожин із пропозицією зекам записатися до лав російської армії в обмін на помилування.

Побував він і в рязанській виправній колонії № 3. Там їхати воювати погодилися 92 особи. Серед них і зек Євген Нужин, який 24 роки провів у в'язниці. Однак ще в колонії, за його словами, він вирішив перейти на бік України та воювати з росіянами. Своє рішення пояснив так: «Бо не Україна напала на росію, а путін напав на Україну».

Колишній зек здався в полон ЗСУ та розповів, як потрапив на війну в Україну та про порядки у ПВК «Вагнера».

Як бачимо, навіть у російських колоніях зустрічаються розумні люди, які або розуміють усю безперспективність і несправедливість війни, розв'язаної рф, або у них добре розвинений інстинкт самозбереження, адже вмирати за плешивого фюрера немає ні бажання, ні сенсу.

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