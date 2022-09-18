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Україна

Ще 230 окупантів, 8 танків, 17 ББМ, 5 безпілотників та вертоліт: втрати загарбників за добу

10:09 18 вересня 2022
техніка

Росіяни продовжують зазнавати втрат на всіх напрямках фронту. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 230 російських окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 54480 військових. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім особового складу, росія за час вторгнення втратила:
- танків — 2210 (+8) од.,
- бойових броньованих машин 4718 (+17) од.,
- артилерійських систем — 1309 (+3) од.,
- РСЗВ — 312 (+0) од.,
- засобів ППО — 168 (+0) од.,
- літаків — 251 (+0) од,
- вертольотів — 217 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 918 (+7),
- крилатих ракет — 238 (+2),
- кораблів /катерів — 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3578 (+7) од.,
- спеціальної техніки — 122 (+1).

Як повідомили у Генштабі, значні втрати зазнають окупанти під час спроб штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щодня надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Деякі російські військові здаються у полон. Україна гарантує їм дотримання всіх прав відповідно до міжнародних конвенцій. Українці й надалі гнатимуть загарбників з нашої землі, доки не повернуть свої території.

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