Попри те, що днями гумориста Максима Галкіна визнали в росії «іноагентом» та позбавили майнових прав, його дружина Алла Пугачова виявилася справжньою «бойовою подругою» гумориста і не відвернулася від чоловіка.



Вражені такою вірністю та мужністю, у росії вирішили, що у стосунках Примадонни та гумориста замішані Вищі Сили.



РосЗМІ пишуть, що винна у всьому «Кабала» — другий розділ юдейського Святого Письма. В одному з інтерв'ю Галкін зізнався, що колись познайомився з книгою, яка викладає основні постулати вчення.



«Тоді Галкіна немов осяяло — виявилося, що головні положення концепції збігалися з тим, чого навчали його батьки», — пишуть російські ЗМІ.



А оскільки у коміка і по батькові, і по матері єврейське коріння, то рашисти вирішили, що провиною всьому саме юдейське вчення.

Водночас сам Галкін вважає, що це повна нісенітниця. На його думку, вони з Пугачовою не мають дитячого негативного досвіду. Вони обидва виросли у щасливих сім'ях, виховувалися в однаковій атмосфері любові, спокою та доброзичливості до світу. Саме у цьому і весь секрет їхніх міцних стосунків.



«Мені пощастило у житті знайти не тільки кохану жінку, але й однодумця», — сказав нещодавно Максим Галкін.



Як відомо, у грудні Алла Пугачова та Максим Галкін відсвяткують одинадцяту річницю весілля, тим часом разом співачка та гуморист понад 20 років.

У союз Примадонни і коміка спочатку мало хто вірив. Публіка підозрювала Галкіна у корисливих мотивах. Мовляв, молодий чоловік не може закохатися у жінку набагато старшу за себе. Згодом стало зрозуміло, що Максим відчуває щирі почуття до Алли Борисівни. Комік поселив дружину у своєму підмосковному замку, оточив її турботою та увагою. А коли в сім'ї настали важкі часи, Алла Борисівна повернулася до росії розв'язувати проблеми, які зараз не може взяти на себе її чоловік.

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