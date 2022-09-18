У Кіровоградській області немовля померло від сепсису: горе-мати віддадуть під суд

Поки на Харківщині діти гинуть від ворожих куль, в тиловій Кіровоградській області молоду матір підозрюють у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а саме сепсис немовляти.

За даними слідства, на початку 2022 року дитина з сепсисом була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні, де згодом і померла. Призначені експертизи довели, що стан п’ятимісячної дитини і низка її хвороб були спричинені недоглядом. Тож між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов'язків по догляду за дитиною встановлено прямий причинний зв'язок.

Наразі горе-матері загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у прокуратурі Кіровоградської області.

Нагадаємо, раніше неналежний догляд за дитиною інкримінували й киянці, 8-місячна дитина якої померла від гострої респіраторної вірусної інфекції з приєднанням до неї бактеріальної інфекції та розвитком легеневої недостатності.

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