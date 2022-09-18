ЗСУ форсували річку Оскол та закріпилися на її лівому березі (відео)

Незважаючи на те, що про перехід українських військових на лівий берег річки Оскол йшли розмови ще кілька днів тому, офіційно про це було заявлено у неділю, 18 вересня.

Також з'явилося відео того, як підрозділи українських військових форсують річку, його опублікували в Telegrem-каналі СтратКом ЗСУ.

«ЗСУ форсували Оскол. З учора Україна контролює і лівий берег», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники з початку вересня звільнили вже 3000 квадратних кілометрів територій і нині перебувають поблизу кордону з росією.

У країні-агресорі підтвердили, що окупаційні війська залишають населені пункти на Харківщині.

У той же час міноборони росії опублікувало карту, згідно з якою лінія фронту тепер повинна проходити вздовж річки Оскол і обмілілого Оскольського водосховища аж до українсько-російського кордону.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують звільняти Харківщину від рашистських загарбників, піднімаючи державні прапори у різних населених пунктах регіону.

Фото скрін відео Yotube

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