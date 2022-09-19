Екстренер «Динамо» Хацкевич знайшов роботу на Кіпрі

48-річний білоруський фахівець Олександр Хацкевич, який відверто розповів про рідних у Мінську та війну в Україні, знайшов новий клуб.

Екснаставник київського «Динамо», який двічі з киянами виграв Суперкубок України, продовжить свою тренерську кар'єру на Кіпрі, очоливши аутсайдера найвищого дивізіону — «Карміотису» з міста Пафос.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Хацкевича був волгоградський «Ротор», який фахівець зміг вивести до прем'єр-ліги у 2020 році, але був звільнений у березні 2021-го через незадовільні результати у вищому дивізіоні країни-агресора.

Щодо нового клубу білоруса, то «Карміотиса» після чотирьох стартових турів посідає 12-е місце (з 14 команд), набравши 3 очки. Дебют Хацкевича в якості головного тренера клубу відбудеться 1 жовтня, коли «Карміотиса» прийме на своєму полі останню команду чемпіонату — «Олімпіакос» із Нікосії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст та тренер «Динамо» Максим Шацьких працевлаштувався в рідному Узбекистані.

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