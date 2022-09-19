У Києві змінили правила прийому дітей до дитсадків

В Києві батькам дітей вже не треба надавати довідку про обов’язкове працевлаштування для того, аби малечу взяли у дитячий садок.

Про скасування цієї вимоги повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у програмі «Питаннячка Києва», пише «Вечірній Київ». Такі довідки ввели, у червні, коли в столиці ще було дуже мало людей.

«Коли до міста повернулася більша частина киян і приїхали ВПО з інших регіонів, ми це рішення скасували», — пояснив він та додав, що про це повідомили всім директорам дитсадків.

За словами заступника голови КМДА, рішення про довідки обмежувало не лише киян, які через війну втратили роботу, але й переселенців, які ще не встигли її знайти. Наразі влада намагається діяти гнучко — короткі ефективні рішення варіюються залежно від зміни ситуації.

В Києві збільшать фінансування малокомплектних дошкільних закладів і закладів дошкільної освіти з групами спеціального типу. Отже, буде забезпечено повну компенсацію перебування дітей вимушених переселенців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в комунальних закладах дошкільної освіти.

Раніше психологиня Ольга Пучина давала поради батькам щодо адаптації дітей на новому місці та подолання стресу від переїзду.

Фото Pixabay

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