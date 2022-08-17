На частини звільнених територій почали виплачувати пенсії: де їх можна отримати

На звільненій частині Херсонської області поновилася видача українських пенсій. Про це повідомляє Херсонська обласна воєнна адміністрація (ОВА).



«У деокупованих населених пунктах Херсонської області „Укрпошта“ почала видавати пенсії», — йдеться у повідомленні.



Водночас українцям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях у Луганській області, окремих населених пунктах Запорізької та Херсонської областей (список населених пунктів https://drive.google.com/…/1wSUuYE_T85…/view), та які отримували виплати через «Укрпошту», виплати за серпень 2022 року перераховуватимуться на спеціально відкриті рахунки в «Ощадбанку», повідомили у ПФУ.

Отримати пенсії, зараховані на спеціальні рахунки, пенсіонери зможуть після укладання договору та відкриття банківського рахунку у банку.



Пенсіонер, який не бажає укладати договір банківського рахунку з «Ощадбанком», може звернутися до органу Пенсійного фонду України з заявою про виплату пенсії через поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, або про виплату йому пенсії за іншим місцем проживання, де «Укрпошта» доставляє пенсії.



«Якщо договір банківського рахунку з АТ „Ощадбанк“ не укладено та пенсіонер не звернувся з заявою про вибір іншого банку або про переведення виплати пенсії за іншим місцем проживання, суми пенсій зараховуватимуться на спеціальні рахунки протягом шести місяців або до отримання від АТ „Укрпошта“ інформації про відновлення технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій в окремих населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, з 1 липня 2022 року «Укрпошта» перестала працювати на окупованих територіях Херсонської області.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram