Лише за одну добу на звільненій території Харківщини на мінах підірвалися шестеро людей, — голова ОВА

На звільнених від рашистів территорія зберігається висока мінна небезпека — як на тих, звідки окупантів вибили вже давно, так і на тих, звідки ворога змусили втікати нещодавно. Люди підривалися і на Сумщині, і на Харківщині.

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, після втечі окупантів на звільнених територіях дуже високою є мінна небезпека. Лише протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців: двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, двоє — в Ізюмському і ще двоє — в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

«Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування», — додав керівник обласної військової адміністрації.

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Ілюстративне фото з Вікіпедії

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