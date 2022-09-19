40.63 / 41.52 40.16 / 41.20
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Забороняють відступати під страхом смерті: окупанти активно використовують загороджувальні загони у спробі стримати контрнаступ ЗСУ

14:12 19 вересня 2022
Розбита техніка

Командири росіян погорожують своїм солдатам розстрілом у разі втечи з позицій. До речі, про розстріли тих, хто відмовлятиметься йти у бій, попереджав «кухар путіна» євген пригожин, який агітує карних злочинців брати участь в бойових діях.

Так, ГУР Міноборони України виклав у мережу аудіоперехоплення, де йдеться як раз про відповідні «розстрільні» накази. Один із співрозомвників обіцяє, що тих, хто вирішить відступити, «валитимуть».

«Війська рф спробували провести «контратаку» на позиції українських оборонців, які дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу зс рф («лнр»). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій. Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових «загороджувальних загонів», — йдеться у повідомленні.

 

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр виклала у мережу відео, на якому показано, як українські бійці знайшли купу заяв россійських військових, які відмовляються брати участь у війні в Україні.

 

 

Нагадаємо, що волонтери InformNapalm повідомляли про «вагнерівців», які вбивають російських солдатів за відмову від участі у «спецоперації». Такі висновки вони зробили на підставі відомостей від росіян, які вибралися з міста Брянка Луганської області.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

«Божевільний старий» не відступить: астролог розповіла, як закінчиться війна в 2023 році

«Божевільний старий» не відступить: астролог розповіла, як закінчиться війна в 2023 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту