Забороняють відступати під страхом смерті: окупанти активно використовують загороджувальні загони у спробі стримати контрнаступ ЗСУ

Командири росіян погорожують своїм солдатам розстрілом у разі втечи з позицій. До речі, про розстріли тих, хто відмовлятиметься йти у бій, попереджав «кухар путіна» євген пригожин, який агітує карних злочинців брати участь в бойових діях.

Так, ГУР Міноборони України виклав у мережу аудіоперехоплення, де йдеться як раз про відповідні «розстрільні» накази. Один із співрозомвників обіцяє, що тих, хто вирішить відступити, «валитимуть».

«Війська рф спробували провести «контратаку» на позиції українських оборонців, які дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу зс рф («лнр»). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій. Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових «загороджувальних загонів», — йдеться у повідомленні.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр виклала у мережу відео, на якому показано, як українські бійці знайшли купу заяв россійських військових, які відмовляються брати участь у війні в Україні.

Нагадаємо, що волонтери InformNapalm повідомляли про «вагнерівців», які вбивають російських солдатів за відмову від участі у «спецоперації». Такі висновки вони зробили на підставі відомостей від росіян, які вибралися з міста Брянка Луганської області.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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