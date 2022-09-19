«Син служив в армії рф, невістка здавала українські позиції»: у Запоріжжі суд виніс вирок пенсіонеру, який допомагав родичам воювати проти ЗСУ

Колегія суддів Жовтневого районного суду Запоріжжя винесла вирок місцевому пенсіонеру. Йому інкримінували державну зраду в умовах воєнного стану, йдеться у матеріалах, опублікованих у Державному реєстрі.

Відомо, що 12 квітня чоловік домовився з місцевими жителями Мелітополя про те, що за власним бажанням збиратиме відомості відносно дислокації підрозділів та військової техніки ЗС України на території міста Вільнянська Запорізької області. Це завдання пенсіонер виконав у період 22 по 23 квітня, проникнувши на територію місцевого заводу імені Шевченка. Наступного ж дня обвинувачуваний повернувся додому та по мобільному передав розвідану інформацію представникам окупаційної військової адміністрації рф у Мелітополі. Невдовзі його затримали співробітники поліції та СБУ.

На судовому засіданні пенсіонер свою винуватість визнав у повному обсязі. Розповів, що його молодший син разом із дружиною постійно проживав в Мелітополі, а потім він виїхав до Криму на заробітки і з кінця вересня 2021 року служив у російській армії. Натомість невістка залишилась у Мелітополі. Протягом тривалого часу від сина не було жодних повідомлень. Коли розпочалася війна, він як батько не знаходив собі місця. Потім від невістки йому стало відомо, що син поранений. Вона неодноразово телефонувала та пропонувала надавати інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, важкої техніки. І начебто пенсіонер довго відмовлявся. Після розмови із сином, який просив допомогти невістці, він погодився. У квітні 2022 року вони разом із дружиною їздили на дачу через місто Вільнянськ, в магазині від двох молодиків пенсіонер випадково почув розмову про місце розташування техніки ЗСУ.

«Крім того, він повідомив невістці про розташування блок-поста біля Скворцово. Це все було на емоціях, він хвилювався за долю сина, а наступного дня він усвідомив, що саме накоїв. Про те, що невістка співпрацює з окупантами, йому не було достеменно відомо, але потім він почав про це здогадуватися», — йдеться у матеріалах справи.

Зрештою, суд призначив пенсіонеру-зраднику покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного засудженому майна.

В Україні продовжують виявляти і карати колаборантів і зрадників. Так, нещодавно Шевченківський районний суд Києва визнав винним у державній зраді громадянина України Антона Самозвона — вчителя історії із Криму, який воював на боці рф.

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