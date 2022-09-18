Обстрілював з мінометів будинки в Маріуполі: засуджено вчителя історії із Криму, який воював проти України

В Україні продовжують виявляти і карати колаборантів і зрадників. Так, Шевченківський районний суд Києва визнав громадянина України Антона Самозвона винним у державній зраді. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

Виходячи з матеріалів справи, обвинувачуваний Антон Самозвон родом із села Мельничне Білогородського району Автономної республіки Крим. 25 травня 2020 року він здійснив перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, уклавши контракт про проходження військової служби у збройних силах російської федерації. Був зарахований і проходив військову службу у частині морської піхоти в тимчасово окупованому Севестополі на посаді старшого навідника мінометної батареї.

«У період з 26 травня 2020 року по 21 червня 2022 року старший матрос брав участь у бойових діях під час широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На підставі наказів військового командування зс рф виконував бойові завдання щодо здійснення маршу у визначені райони Запорізької та Донецької областей, надання вогневої підтримки для організації оборони підрозділів військ рф під час маршу, ведення бою та перебування у визначених районах. 24 лютого Антон Самозвон здійснив висадку з великого десантного корабля «Саратов» Чорноморського флоту зс рф на побережжі України біля міста Бердянськ Запорізької області.

Того ж дня у складі батальйонно-тактичної групи здійснив марш в район міста Маріуполь Донецької області, де брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України. За період участі у бойових діях у складі мінометного розрахунку зс рф на території України використав для обстрілу території України не менше 400 мін калібру 82 мм у тому числі не менше 200 мін по житловій забудові Маріуполя".

Після того зрадник разом зі своїм підрозділом перемістився в район села Єгоровка Донецької області, де 21 червня під час бою був взятий у полон українськими бійцями.

Під час допиту Самозвон розповів, що за спеціальністю він вчитель історії і 2 березня 2022 року написав відмову від участі в спецоперації, однак ці рапорти далі його командира не пішли.

Суд призначив зраднику покарання у виді позбавленні волі на строк 13 років з конфіскацією всього належного йому майна. Нагадаємо, на рік менше, 12 років в'язниці, отримав російський «кріт», що багато років працював у Кабміні України.

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