«Наволонтерив» мільйон і поклав собі до кишені: на Прикарпатті викрили афериста, який збирав гроші «для ЗСУ»

В Україні продовжуть ловити псевдоволонтерів. На Прикарпатті викрили псевдоволонтера, який привласнив понад мільйон гривень благодійних внесків на підтримку ЗСУ. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Так, повідомлено про підозру чоловіку, який з травня по серпень 2022 року, називаючи себе волонтером, через соцмережу збирав кошти на допомогу ЗСУ та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

«За даними слідства, він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів тощо. Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис грн, які привласнив. Наразі його затримано і за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201−2 КК України)», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Раніше «ФАКТИ» писали про шахрайку, яка вкрала 100 тисяч гривень у п'ятьох сиріт, маму яких убили росіяни.

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