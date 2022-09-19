Катастрофи не буде: експерти розповіли про наслідки можливого ракетного удару по греблі Київської ГЕС

Ймовірні пошкодження гідротехнічних споруд Київської ГЕС внаслідок ракетного удару росіян, що напали на Україну, не спричинять катастрофічних наслідків. Про це повідомили в пресслужбі Укргідроенерго.

«Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у хорошому стані, прорив греблі малоймовірний, а ймовірні пошкодження внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків», — заявили в компанії.

Можливий ракетний обстріл російськими військами греблі Київського гідровузла також критичної загрози для населення не несе.

«Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно», — пояснили в Укргідроенерго.

В компанії додали, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни обстріляли дамбу в Кривому Розі, а в ніч на 19 вересня загарбники обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала всього за 300 метрів від ядерних реакторів.

Фото: Укргідроенерго

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