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Україна

Катастрофи не буде: експерти розповіли про наслідки можливого ракетного удару по греблі Київської ГЕС

18:54 19 вересня 2022
Київська ГЕС

Ймовірні пошкодження гідротехнічних споруд Київської ГЕС внаслідок ракетного удару росіян, що напали на Україну, не спричинять катастрофічних наслідків. Про це повідомили в пресслужбі Укргідроенерго.

«Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у хорошому стані, прорив греблі малоймовірний, а ймовірні пошкодження внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків», — заявили в компанії.

Можливий ракетний обстріл російськими військами греблі Київського гідровузла також критичної загрози для населення не несе.

«Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно», — пояснили в Укргідроенерго.

В компанії додали, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни обстріляли дамбу в Кривому Розі, а в ніч на 19 вересня загарбники обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала всього за 300 метрів від ядерних реакторів.

Фото: Укргідроенерго

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