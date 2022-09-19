В Україні зафіксували новий випадок віспи мавп

В Україні 19 вересня був зареєстрований другий випадок віспи мавп (перший випадок зареєстровано 15 вересня). Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку. Перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані», — йдеться у повідомленні.

Під час лікування віспи мавп українські медики використовують затверджені рекомендації ВООЗ та міжнародні протоколи щодо діагностики та виявлення відповідного захворювання. Зважаючи на те, що специфічні ліки наразі недоступні для широкого загалу, то йдеться у першу чергу про симптоматичне лікування.

Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у першого в Україні пацієнта із виявленим захворюванням на віспу мавп стан стабільний, він має легкий перебіг захворювання, проте був госпіталізований для перестраховки.

Як писали «ФАКТИ», раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб Ольга Голубовська зазначала, що віспою мавп важче заразитися, ніж COVID-19, проте прогнози за наступний рік говорять про ймовірність підвищення летальності та суттєве збільшення кількості заражених.

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