В Україні офіційно підтверджено перший випадок захворювання на віспу мавп, — МОЗ

У четвер, 15 вересня, в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, яку було раніше виявлено у 75 країнах світу.

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я, наразі пацієнт госпіталізований для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

Пацієнт стверджував, що не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Інформація, яку зібрали медики, вказує на те, що хворобу він підхопив в одному з великих міст країни. Область реєстрації випадку захворювання у МОЗ не називають «з метою збереження комфорту пацієнта».

Ця хвороба нагадує натуральну віспу, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До основних симптомів віспи мавп відносяться:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім — інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс. Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.

Аби уникнути захворювання, медики радять:

Уникати тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.

Уникати контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі.

Дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.

В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, а Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує масову вакцинацію.

При захворюванні на віспу мавп зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне). Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри.

Раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб Ольга Голубовська зазначала, що віспою мавп важче заразитися, ніж COVID-19, проте прогнози за наступний рік говорять про ймовірність підвищення летальності та суттєве збільшення кількості заражених.

Фото з Вікіпедії



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