«Просто шок»: брат відомої української співачки «забув» про війну та поїхав будувати кар'єру до росії

Брат популярної української співачки Tayanna, виконавець Міша Марвін вирішив повернутися працювати в росію, де будував кар'єру до повномасштабної війни в Україні. Усі дописи про війну в Instagram артист видалив. Там і повідомив про те, що він продовжить співпрацю з російським лейблом Black Star.

«Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99 відсотків випадків потрібно просто поговорити, щоб розв'язувати всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашу (гендиректор Black Star. — Авт.) все обговорили. Більше немає жодного непорозуміння. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором та забезпечить менеджментом», — написав в Instagram Марвін.

Таке рішення співака шокувало його шанувальників. Вони пишуть, що розчарувалися в ньому.

Як писали «ФАКТИ», раніше Tayanna розповідала, що її молодший брат Марвін після вторгнення рф в Україну розірвав договір з Black Star, і вже 25 лютого виїхав з росії.

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