Поки не працюють банки та банкомати: як зняти готівку з картки на деокупованих територіях (інструкція)

На звільнених територіях пенсіонерам, які отримують виплати на картку, дозволили отримувати гроші готівкою.

А у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як в таких населенних пунктах, де не повсюдно працюють та банкомати, можна зняти гроші з картки.

«Зняти гроші, що надходять на картку (пенсії, соціальну допомогу тощо), в таких умовах непросто. Втім, це можливо. Для мешканців деокупованих територій, які отримують пенсійні виплати або соцдопомогу на картку, Мінреінтеграції підготувало інструкцію», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, гроші можно зняти в касі супермаркету, аптеки чи АЗС під час оплати покупки. Наразі ця послуга доступна в торгових мережах, наприклад, «АТБ», «Varus», «Фора», «Сім23», «Сільпо», «Аврора», АЗК «ОККО», «WOG» та багато інших. Інформацію слід уточнювати безпосередньо на касах. Про своє бажання зняти кошти треба повідомити касирові. Ця операція може вимагати введення PIN-коду.

Також можливе перерахування коштів з картки для переведення в готівку у відділенні «Укрпошти» або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому». У другому випадку листоноша принесе переказ протягом двох робочих днів. Для отримання грошей одержувачу необхідно пред'явити паспорт.

Є можливість зняття коштів через POS-термінали у відділеннях «Укрпошти». За одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень. Комісія складатиме 2%.

Нагадаємо, що мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Фото Pixabay

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram