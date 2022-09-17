Мешканці звільнених від окупантів територій, які отримують виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України. Гроші доставлятиме «Укрпошта». Відповідні зміни ухвалив Уряд на своєму засіданні.

«На деокупованих територіях України триває відновлення усіх систем життєзабезпечення. Втім, поки що не всюди є електропостачання й зв’язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати. Щоб мешканці ДОТ — пенсіонери — змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і була введена згадана законодавча новація», — повідомили в міністерстві.

Як писали «ФАКТИ», пенсії на звільнених українськими військовими селах та містах Харківської області будуть виплачені найближчим часом. Пенсіонери отримають пенсії одразу за 5 місяців, протягом яких їхні території були в окупації.

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