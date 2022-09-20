Постраждає Рамштайн і не тільки: депутат держдуми росії назвав країни в Європі, по яким кремль може завдати ядерного удару

У той час, як ЗСУ провели успішний контрнаступ на Харківщині, витіснивши ворога з більшої частини регіону, у росії знов заговорили про ядерні удари. Причому не по Україні, а по європейським країнам.

Такими абсурдними ідеями поділився соратник путіна, депутат держдуми росії андрій гурулєв .

«Байден розмірковує про застосування нами ядерної зброї, говорить про наслідки для росії. Аналітики у них начебто непогані, але вони про що говорять, що ми застосуємо ядерну зброю по Україні? Україна тут нецікава, нам там ще жити, зовсім інші цілі будуть», — написав гурулев і додав, що метою ядерних ударів росії можуть стати Німеччина та Великобританія.

«Задоволений ситий німецький бюргер, у якого вже починає мерзнути дупа, повинен чітко розуміти, що якщо по Берліну буде завдано удару, то це викличе повний хаос у всій державі та його смерть. Якщо Байден говорить про наслідки, то які вони будуть, коли ми Британські Острови перетворимо на марсіанську пустелю тактичною оперативною зброєю без ядерного потенціалу? Як вони свою 5-ту статтю приймуть, якщо від держави, яку треба б захистити, нічого не залишиться?» — озвучив свої фантазії соратник путіна.

Однією з головних цілей у Німеччині, на думку рашиста, є база Рамштайн, де проходило кілька зустрічей щодо допомоги Україні. При цьому гурулєв вважає, що використання росією ядерної зброї, якщо її території опиняться під загрозою, не спровокує ядерної війни: «Ми використовуємо оперативну ядерну зброю, яка на „Калібрах“, „Іскандерах“, бомби на літаках. Метою буде Британія, а коли від неї залишиться марсіанська пустеля, то заради кого використовувати 5-ту статтю НАТО? Стратегічний наш потенціал можна не використовувати, залишити в резерві».

Раніше гурулєв заявив, що росія «почне» не з Варшави, Парижа чи Берліна, а з Лондона, який стане першим містом, що зазнає бомбардування у разі нової світової війни. Крім того, збожеволілий депутат погрожував знищити все угруповання космічних супутників противника «під час першої повітряної операції», і «на 100% послабити всю систему протиракетної оборони».

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Фото Pixabay

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