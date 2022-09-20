Убив односельця та викинув тіло в озеро: у Львівській області суд виніс вирок місцевому жителю

На Львівщині чоловік застрелив свого односельця та викинув його тіло в озеро — зловмисник отримав 8 років позбавлення волі.

Як повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, мешканця Дрогобиччини визнано винним в умисному вбивстві, незаконному поводженні з боєприпасами та незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263−1 КК України).

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Чоловік отримав не лише термін, судді присудили йому виплатити 1,5 млн гривень моральної шкоді на користь потерпілої сторони.

«Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року в одному із сіл Дрогобицького району засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з потерпілим, дістав із машини саморобну рушницю та вистрілив тому у груди. Після чого викинув тіло своєї жертви в озеро», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирок ще не набрав законної сили — сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Нагадаємо, що столичні прокуратура та поліція розкрили замовне вбивство пʼятирічної давності, коли злочинець у центрі Києва розстріляв бізнесмена Олександра Ряжева та двох його малолітніх дітей. Про підозру повідомлено 40-річному чеченцю, за яким в Україні тягнеться злочинний шлейф.

Фото Львівської обласної прокуратури

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