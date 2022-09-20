Відрізала путіну мошонку: Арестович прокоментував «бунт» Пугачової проти «кремлівського фюрера»

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що пост Алли Пугачової в Instagram, де вона попросила визнати її іноагентом, може мати величезне значення для росії.

Таку думку він висловив в етері програми «Фейгин.Live».

Арестович впевнений, що Примадонна — надзвичайно важлива постать для людей з пострадянського простору.

«Вона є частиною самоідентифікації людей, яким за 40, у росії й не тільки. Вона втілила в собі все, що вони інвестували у свою молодість, все найкраще: під неї одружувалися, під неї розлучалися, під неї дітей народжували тощо. Мало того, вона зробила кілька неймовірних речей: домоглася, щоб одночасно її любили і народ, і система, яка цей народ пригнічувала, її любили генсеки, вона ніколи не стояла у парку і не співала партійних пісень. У партії не була. За кордон виїжджала на концерти», — сказав Арестович.

Він додав, що Пугачовій за радянських часів усе прощали. Вона дозволяла собі поводитися вільно, як ніхто.

«Що таке путін? Він не потрібний був росіянам як самостійна постать, вже зараз ми це бачимо. Він був потрібний їм як возз'єднувач Радянського Союзу. Того відчуття, в якому люди жили: коли усі одна родина, „Міміно“, коли все за світле майбутнє… А путінську політику визначають ті, кому 40+», — зазначив радник ОП.

Арестович впевнений, що Пугачова є «скріпою світовідчуття» людей, які виросли у СРСР. І тепер ця скріпа бунтує проти путіна, якого вони уповноважили, легітимізували відтворити Радянський Союз. Допис співачки можна читати так: «Я проти, ти не впорався, все, що ти робиш, повне лайно».

На його думку, ми маємо бунт «СРСР» проти росії. Більшого удару завдати цьому режиму було неможливо. Хіба що Православна церква зчинила б бунт проти путіна.

«Незалежно від того, що буде далі, мошонку вона йому відрізала, підколінну жилу підрізала повністю. Вона зняла з нього легітимацію, благословення цього 40+ „а давайте відновимо цей СРСР“. Путін зараз переживає страх Франкенштейна: коли чудовисько, яке ти створив, повстало проти тебе», — вважає Арестович.

Він зазначив, що російські пропагандисти скільки завгодно можуть розповідати про війну з нацистами «великого Володимира Володимировича», але їхні щоденні багатогодинні монологи не можуть порівнятися з точною позицією Алли Борисівни.

«Темні хмари, що згущуються над росією, зараз відчувають всі росіяни. Найбільш чітко їх бачать і відчувають люди, які вже побачили життя. Це те покоління 40+. На плечах яких і стоїть сучасна росія. Вони розуміють, що катастрофа невідворотна. Але душу гріла надія хоч у якійсь формі повернутись у тепле місце під сонцем, де всі разом і всі щасливі, заради цього вони готові були терпіти негаразди і мовчки жалкувати за жертвами війни, сподіваючись, що вони не марні, але тут прийшла Алла Борисівна і сказала: Це не т. е. І останні ілюзії впали. Виявилося, що кривавий режим веде їх у катастрофу без жодної надії на якесь майбутнє», — підкреслив Олексій Арестович.

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