За репост допису Скабєєвої чиновник з Дніпропетровщини лишився без роботи на 10 років

В Україні постав перед судом черговий колаборант. Так, Інгулецький районний суд Кривого Рогу виніс вирок спеціалісту житлово-комунального господарства виконкому місцевої райради. Його визнали винним у колабораційній діяльності, йдеться у матеріалах справи.

Відомо, що 9 травня обвинувачуваний розмістив на своїй сторінці на сайті «Одноклассники» допис з російського інформаційного ресурсу «Ольга Скабеева». На ньому була зображена окупована військами рф південна частини України та містився напис на підтримку окупації частини території: «Херсонщина не вернётся в состав Украины». Під дописом посадовець залишив коментар наступного змісту: «ГражданеУкраины! Не будьте идиотами! Давайте поддержим путина и его войска в проведении специальной операции на территории Украины!».

Відповідно до висновку судово-лінгвістичного дослідження, коментар містить прямі публічні заклики до підтримки дій держави-агресора, сприяння рф у війні в Україні. Прокурор просив суд розглянути справу в спрощеному порядку, а сам громадянин визнав свою вину та погодився з обставинами справи.

Зрештою, суд призначив йому покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 10 років.

Нагадаємо, у звільненому Куп'янську повідомили про підозру у держзраді бувшому поліцейському, який перейшов на бік ворога.

Раніше СБУ викрила чиновника, який допоміг окупантам перекинути бронетехніку із Криму.

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