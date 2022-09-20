«Духовные истории русской революции»: засудили колаборанта, який молився на портрет путіна і виправдовував війну

Білопільський райсуд Сумської області виніс вирок місцевому жителю, якому інкримінували виправдовування збройної агресії рф проти України. Про це стало відомо із матеріалів справи.

Наприкінці березня 2022 року чоловік, перебуваючи біля місцевого магазину, розташованого в селі Іскрисківщина, серед місцевих мешканців активно формував антивладні та проросійські настрої. При цьому визнавав правомірним вторгнення збройних сил рф, стверджував, що після звільнення України від так званого «бандерівського режиму» та приєднання нашої держави до росії для українського населення покращиться життя. 23 травня під час особистого спілкування мобільним телефоном зі знайомою зрадник висловив твердження наступного змісту:

«Чому вони мені не кажуть, що нахлобучили вас? Ця ж фраза „русский мир“, вона ними і придумана. Та просто-напросто 24-го лютого мені скинули послухати ссилку і подивиться, там путін виступає. Який „русский мир“? Я послухав, що він каже: „Спецоперация по защите Донбасса. Не выполнены минские соглашения. Германия, Франция отказалась, як гарант выполнения“. Дурочку включили, як завжди. А то, що вони бігали, плигали вже за місяць… Та дійсно, з київськими балакали ж за місяць. Попереджав Зеленского, що дивися, тому що хоч за тебе Америка вписалась, путін не той чєловек, якого можна нає… Виполняй або мінські соглашенія, або — в силовому порядку. Він уже ж у 2008 году принуждав до миру, миттєво. Там буквально за 2−3 дні — і бистро все на місце стало. Получається ситуація, що ми ні в чому не винуваті. Там наші ріднесенькі пани те, що подписали, должні були виполнять. І ніякої б війни не було. Вони підписали? Підписали, їх ніхто за руку не тягнув підписувати. Виконуй. А невиконання соглашеній — розв`язують ці всі війни. Від нас з тобою нічого не залежить».

Під час обшуку в обвинуваченого знайшли листівку, на титульній стороні якої є прапор рф, брошуру із текстом «духовные истории русской революции», брошуру, де на титульній сторінці «молитва за президента россии».

Згідно з науково-консультаційним висновком спеціаліста-філолога, у висловлюваннях жителя Сумщини наявні ознаки виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Чоловіка засудили до 1 року і 6 місяців позбавлення волі, але разом із тим звільнили з іспитовим строком 2 роки. Знайдену літературу спалять.

Нагадаємо, чиновник з Кабміну, який працював на фсб росії, отримав 12 років за держзраду.

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