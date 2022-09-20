В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада ухвалила закон, що стосується багатодітних чоловіків. Документ усуває несправедливість, що існувала — чоловіки, у яких є двоє неповнолітніх дітей, а третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Законопроєкт підтримав 331 народний депутат.

Річ у тому, що в Україні чоловіки, які мають троє дітей, не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього.

Після ухвалення закону військовослужбовець, який має трьох і більше дітей віком до 18 років, може бути мобілізований лише за бажанням.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому чоловіка, який сам виховує дитину до 18 років, можуть не випустити за кордон.

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