40.91 / 41.78 40.39 / 41.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію: Рада ухвалила важливий закон

19:03 20 вересня 2022
Рада

Верховна Рада ухвалила закон, що стосується багатодітних чоловіків. Документ усуває несправедливість, що існувала — чоловіки, у яких є двоє неповнолітніх дітей, а третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Законопроєкт підтримав 331 народний депутат.

Річ у тому, що в Україні чоловіки, які мають троє дітей, не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього.

Після ухвалення закону військовослужбовець, який має трьох і більше дітей віком до 18 років, може бути мобілізований лише за бажанням.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому чоловіка, який сам виховує дитину до 18 років, можуть не випустити за кордон.

Читайте також: Мобілізація в Україні: юрист назвав три причини, через які від повістки можна відмовитися на законних підставах

376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

У Раків починається смуга везіння, Рибам варто пошукати нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на 19 — 25 вересня

Ані Лорак

«Рашистська творчість ні до чого»: Ані Лорак перервала мовчанку та розгнівала українців

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту