Найкращий футболіст світу поїде на ЧС-2022 під прапором України (відео)

Найкращий футболіст світу за версією ФІФА Роберт Левандовські, який змінив «Баварію» на «Барселону», із захопленням прокоментував зустріч з легендою українського футболу Андрієм Шевченком на стадіоні «Народовий» у Варшаві.

Колишній тренер збірної України на знак вдячності за підтримку нашої країни у війні з росією передав лідеру атак команди Польщі жовто-синю капітанську пов'язку, попросивши Роберта виводити «Кадру» на матчі ЧС-2022 саме в ній.

«Для мене ця пов'язка символізує багато емоцій, пов'язаних з моєю країною — як прекрасні, так і останні кілька місяців. Дякую тобі та всьому польському народу за підтримку моїх співвітчизників», — сказав Андрій Роберту.

Левандовські у Twitter подякував Шевченку за зустріч: «Дякую, Андрію! Було дуже приємно познайомитись з тобою! Для мене буде честю взяти цю пов'язку у кольорах України на чемпіонат світу».

У коментарі виданню Laureus форвард збірної Польщі додав: «Поїду на ЧС з футболу під прапором України. Як гравець та людина я підтримую мир і вважаю, що такі символічні жести мають значення».

Нагадаємо, що збірна України, програвши у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 у.е.льсу (0:1), залишилася без путівки на чемпіонат світу в Катарі, а поляки зіграють в одній групі з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роберт Левандовські став жертвою зухвалого пограбування біля тренувальної бази «Барселони».

Фото Twitter Robert Lewandowski

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram