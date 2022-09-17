Запорізька АЕС знову підключена до енергосистеми України: чому це важливо

Запорізька АЕС, яка була повністю зупинена 11 вересня, знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі України після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Про це повідомляють у International Atomic Energy Agency (IAEA). Відзначається, що лінія 750 кВ була відновлена того ж дня, коли український «Енергоатом» надав запчастини для ремонту ЛЕП, а також додаткові запаси палива для аварійних дизельних генераторів, що використовуються як джерело живлення.

Всі шість реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для гарантування основних функцій безпеки.

Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що він ініціював консультації, спрямовані на термінове створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, що експерти пов'язували стан проходження нинішнього осінньо-зимового періоду з тим, як працюватиме (і чи працюватиме) ЗАЕС надалі. Якщо енергосистема України одночасно залишиться без її атомних енергоблоків, це спричинить величезні збитки для вітчизняної електрогенерації. Навантаження ляже на теплові електростанції, яким для вироблення енергії потрібно багато вугілля. Також доведеться запустити енергоблоки, які працюють на газовому паливі, а резерву газу немає.

Фото з Вікіпедії

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