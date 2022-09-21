«Що, власне, сталося?»: Зеленський закликав українців спокійніше реагувати на останні «шумні новини з росії»

Президент України Володимир Зеленський закликав українців спокійніше реагувати на новини про наміри окупантів провести псевдореферендуми на захоплених територіях.

«Сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції — чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників — для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність», — сказав він у зверненні.

Президент додав, що Україна має «повну підтримку наших партнерів».

«Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива — за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування», — сказав Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», на Заході розкритикували рішення росії провести псевдореферендуми на захоплених територіях України.

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