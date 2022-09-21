Номер автомобіля залишиться у родині: МВС порадувало українських водіїв нововведенням

В українських водіїв з'явилася можливість перезакріпити номерні знаки не тільки за своїм іншим транспортним засобом, але і за транспортним засобом членів родини, зберігши таким чином «свій» номерний знак. Це передбачено постановою уряду від 10 вересня № 1019, яке набуло чинності 14 вересня.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що раніше у законодавстві була норма, за якою номерні знаки можна було залишати тільки власнику транспортного засобу. А тепер можна перезакріплювати свої номерні знаки ще й за транспортними засобами дітей, дружини/чоловіка, батьків.

Втім, номерні знаки, які перезакріплюватимуться, мають відповідати чинним встановленим вимогам щодо зазначення адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії. А для передачі їх родичам треба подати документи, які підтверджують такі родинні відносини.

Додатково зараз спеціалісти центру працюють над тим, аби запровадити послугу онлайн-замовлення номерних знаків з визначеною комбінацією цифр (чотири однакові цифри, три однакові цифри, дві послідовні пари однакових цифр та інші), а також номерних знаків з визначеною заявником комбінацією цифр.

Нагадаємо, раніше у Головному сервісному центрі МВС України оновили сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу», та відновили роботу сервісу «Наявність номерних знаків». Останній дозволяє дізнатися, в якому регіоні є в наявності саме «ваші» цифри.

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