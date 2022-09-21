На росії в армію вербують «опущених», але за «дружній секс» обіцяють розстрілювати на місці

Євген Пригожин, котрий нещодавно визволив з тюрми маніяка-канібала, щоб той воював проти України, отримав другу «Зірку Героя». У мережі жартують, що — за масове звільнення із «зон» «пєтухів». Щоправда, якщо придивитися, то та зірка — не від *уйла, а від якоїсь із недореспублік. Але вже не жарт — найзнедоленіша тюремна каста «опущених», котрих раніш навіть не розглядали як армійське поповнення, отримала змогу вирватися на волю і взяти до рук зброю.

Що вони, маючи зброю, можуть зробити зі своїми кривдниками — можна тільки здогадуватися. На даний час приватна військова компанія Пригожина завербувала більше 10 тисяч зеків. І коли раніше перевага надавалася вбивцям та грабіжникам — нині беруть усіх охочих. За даними правозахисниці Ольги Романової з руху «Русь сидящая», тільки з виправної колонії N7 Новгородської області воювати в Україну було відправлено 70 «опущених»: «Я встигла поговорити з одним — він сказав, що краще вже смерть, ніж так сидіти. Зараз беруть усіх: наркоманів, кривих, косих і навіть віл-позитивних».

Щоправда, воювати пліч-о-пліч із «пєтухами» мало хто згоден — за блатними поняттями не можна торкатися навіть місця, де сидів «опущений», чи предметів, якими ті користувалися, не тільки контактувати з ними (ну, окрім того момента, коли представники цієї тюремної касти надають сексуальні послуги). Тому з них фомують окремі загони. Також, коли раніше загрожували розстрілювати на місці за спроби втекти, здатися в полон, наркотики, алкоголь та мародерство, то нині мародерити вже дозволили. А ось за спроби сексуальних контактів обіцяють розстрілювати.

Завербовані зеки оформлюють два папери — прохання про помилування до путіна та прохання на переведення їх до УФСВП Ростовської області. Їм видають дві пачки цигарок, змінну білизну і везуть до Ростова, де 10−15 днів майже цілодобово тренують і відправляють на фронт в Луганську область. На всі запити рідних відповідають, що ті сидять у тюрмі в Ростовській області. Більшість обіцяних зекам виплат так і лишаються обіцянками. Помилувань (їх обіцяли після півроку служби) також рідко хто зможе дочекатися — з першої партії у три тисячі чоловік на фронті за два місяці вже майже нікого не лишилося в живих. Щоправда, їх родичі все ж якісь гроші отримали.

Поки що вербовка йде в європейській частині росії — на Урал і далі чомусь «вагнерівці» рипатися не хочуть. А росіяни тим часом тихо моляться, щоби цих зеків утилізували ЗСУ — щоб не дай Бог вони не повернулися додому і не продовжили вбивати й гвалтувати.

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