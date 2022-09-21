Кримські чоловіки віком до 35 років зможуть виїхати з півострова лише «за довідкою з військкомату»

Оголошена путіним так звана часткова мобілізація, спричинена поразками армії агресора та її суттєвими втратами, змусила багатьох кримських колаборантів різко «змінити повістку». Як повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму», ще 20 вересня фейковий «сенатор від Криму» Ольга Ковітіді спростовувала «чутки про ухвалення в росії закону про мобілізацію» та заявляла, що такого «не буде».

«Фейковий «голова Криму» Сергій Аксьонов протягом двох тижнів не втомлювався обіцяти агресорові «два добровольчі батальйони». Його злочинний соратник Шеремет — навіть цілий «полк». На них обіцяли знайти «гроші від великих банків».

Втім, «раптово виявилося», що ніякі банки нікому грошей не дадуть, після чого той же Аксьонов і севастопольський «губернатор» Михайло Развожаєв кинулися «очолювати регіональні призовні комісії». Крім того, пропаганда окупантів спростовувала «українську дезінформацію», що з 19 вересня Кримський міст буде перекритий для виїзду чоловіків із півострова".

Та вже 21 вересня з'ясувалось, що для кримських чоловіків віком до 35 років квитки на виїзд із півострова продаватимуть лише «за довідкою з військкомату». При цьому жодних «подробиць про порядок виїзду» окупанти поки не оголошують.

«Жителі Криму повідомляють, що серед місцевих колаборантів „призовного віку“ поширюється масова паніка, оскільки пів року розповідаючи про „непереможну російську армію“, вмирати у її складі бажання у них природно, не виникло».

У самому Криму «військові комісари» заявляють, що нібито «поки невідомі ні обсяги, ні терміни запланованих заходів у рамках часткової мобілізації», і що «лист уже в дорозі».

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