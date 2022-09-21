путін хоче завалити фронт трупами своїх солдатів, – Ігар Тишкевич про «часткову мобілізацію» в росії

Президент росії владімір путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни під час свого звернення до росіян. Передбачається, що на військову службу закличуть до 300 тисяч резервістів. Багато українських експертів напередодні припускали, що у своєму зверненні, яке планувалося на 20 вересня, а потім було перенесено на ранок наступного дня, путін говоритиме саме про мобілізацію. Більше того, експерти були впевнені, що незважаючи на те, що мова йтиме саме про часткову мобілізацію, у росії під шумок стануть забирати на війну і тих, хто до військової справи не має жодного стосунку.

Чим це загрожує Україні? Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що часткова мобілізація не врятує ні путіна, ні його армію, і порівняв кремлівського диктатора із гопником із підворіття. Про це експерт зробив пост на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні путін загрався у підвищення ставок. Це як гопник на районі, який постійно намагається погрожувати. І, навіть, може вдарити. Але його становище зумовлене не силою, а страхом. Діє до першої відповіді «хочеш помахати кулаками — давай» і першої удару у відповідь Причому на момент «хочеш помахати — давай» сам гопник потрапляє в пастку, адже, якщо не вдарить, конструкція страху розсипається, стає очевидним, що гопота сама боїться.

І тут для кремлівської верхівки склалася ситуація, аналогічна ситуації з гопником. Нічого не робити — програти і вся конструкція страху розсипається. У масштабах країни це означає втрату впливу, статусу навіть регіональної супердержави. І, природно, проблеми для Путіна та його оточення — в історії РФ жоден правитель, який визнавав військову чи військово політичну поразку, не правил далі. Так, були програні війни, коли Кремль (або Зимовий) подавали це населенню як перемога. В Україні сказати про «перемогу» не вийде.

Навіть більше, якщо нічого не робити, діючи як раніше, ближче до весни може статися провал, масштаби якого навіть применшити буде важко", — прогнозує автор посту.

Ігар Тишкевич вважає, що додатковий мобілізаційний резерв може хоч якось поповнити втрати у лавах бойовиків «л/днр», яких внаслідок цієї війни, розв'язаної росією, вже майже не залишилося.

«На цьому фоні, єдиний, як здається частини оточення путіна, вихід — закидати числом, завалити фронт трупами своїх солдатів. Тим більше, що літні успіхи в Луганській та Донецькій області були забезпечені масовою утилізацією ЛДНР-івських „мобиків“. Але ті закінчилися — нема кого більше хапати і кидати на фронт. „Добровільна“ мобілізація провалилася. Вихід — набрати всередині росії», — констатував Тишкевич.

Він вважає, що оголошення про мобілізацію у росії не викличе великої паніки. Просто частина чоловіків призовного віку на якийсь час намагатимуться виїхати до Грузії, Казахстану та білорусі. А ті, хто не встигне виїхати, йтимуть на фронт. Але про боєздатність таких новобранців годі й говорити.

«путіну потрібна демонстрація «перемоги». Як наслідок — нове закидання м'ясом лінії фронту. Питання в іншому — а що буде, якщо не спрацює. Імовірність такого дуже велика.

І ось на цьому етапі у Путіна можуть розпочатись проблеми. Не у вигляді «революцій» — скоріше палацового перевороту, який може супроводжуватися локальним «російським бунтом, безглуздим і нещадним» , — упевнений експерт.

Ігар Тишкевич вважає, що путін своїм указом про часткову мобілізацію, по суті, нарешті визнав, що втрати його армії у війні проти України дуже великі.

«Адже якщо „втратили всього 3−4 тисячі, максимум, в межах 10-ти“, мобілізація не потрібна — угруповання, яке атакувало Україну, налічувало понад 150 тис особового складу», — написав Ігар Тишкевич.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Заході розкритикували плани путіна щодо проведення фейкових референдумів щодо приєднання до росії на тимчасово окупованих територіях з 23 вересня, назвавши такий акт продовженням ескалації війни.

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