«Це війна, обрана однією людиною. Ми будемо солідарні з Україною, і крапка»: Байден розкритикував «безрозсудного» путіна в ООН

Президент США Джо Байден звинуватив рф, в якій оголошено часткову мобілізацію, в безсоромному порушенні засад Статуту ООН. Відповідну заяву він зробив під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 21 вересня.

«Говорімо відверто. Постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй вторгся до свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй», — цитує американського лідера Суспільне.

Байден додав, що вторгнення в Україну — це «війна, обрана однією людиною», вказавши, що наразі кремль організовує фіктивний референдум, щоб спробувати анексувати частини України.

Протидіяти цьому, вважає президент США, можна лише об'єднаними зусиллями членів ООН.

«Як і ви, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах, на умовах, на яких ми всі підписалися, що ніхто не може захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, що стоїть на цьому шляху, — це росія, тому ми, кожен з нас тут, ми сповнені рішучості відстоювати принципи і переконання, які ми зобов'язуємося захищати як члени Організації Об'єднаних Націй», — наголосив Байден, підкресливши, що Україна має ті ж права, які належать кожній суверенній нації.

«Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні проти російської агресії, і крапка», — запевнив він.

Нагадаємо, що віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек назвав указ про мобілізацію «ще одним невірним кроком росії», а Офіс канцлера Олафа Шольца випустив заяву, в якій йдеться про те, що лідер Німеччини бачить у рішенні про часткову мобілізацію російських військ провал планів Кремля, які там переслідували під час нападу на Україну. Своєю чергою в Києві впевнені, що «путін хоче втопити Україну в крові своїх солдатів».

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