«Ознаки паніки»: як Захід відреагував на указ Путіна про мобілізацію

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала назвав оголошену президентом росії владимиром путіним часткову мобілізацію спробою ще більше ескалувати війну в Україні. І це лише черговий доказ того, що росія — єдиний агресор у всій цій ситуації, сказав Фіала, повідомляє ВВС Russian.

Він заявив, що дуже важливо зараз продовжувати допомагати Україні, і що це, зокрема, на користь самої Чехії. Чехія була першою країною, яка надала Україні важке озброєння після російського вторгнення, і за час війни продовжувала постачати ЗСУ танками, вертольотами та артилерійськими системами.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек назвав указ про мобілізацію «ще одним невірним кроком Росії». Офіс канцлера Олафа Шольца випустив заяву, в якій йдеться про те, що лідер Німеччини бачить у рішенні про часткову мобілізацію російських військ провал планів Кремля, які там переслідували під час нападу на Україну.

За словами глави уряду Нідерландів Марка Рютте, плани проведення референдумів на окупованих територіях та мобілізація ні що інше, як ознаки паніки в Кремлі.

«Мобілізація, заклики до референдуму у Донецьку — все це ознаки паніки. Його риторика про ядерну зброю — це те, що ми чули багато разів раніше, і це нас не чіпає. Усе це частина відомої нам риторики. Я б порадив зберігати спокій», — сказав Рютте.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що рішення Путіна про мобілізацію резервістів для війни в Україні свідчить про те, що російське вторгнення захлинулося.

«Він і його міністр оборони послали помирати десятки тисяч своїх громадян — погано екіпірованих та під поганим командуванням», — сказав Уоллес.

«Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати тих фактів, що Україна перемагає в цій війні, міжнародне співтовариство єдине, а росія стає ізгоєм», — продовжив британський міністр оборони.

Уоллес також зазначив, що Путін раніше обіцяв, що мобілізації громадян не буде, а також, що Росія не має планів щодо приєднання українських територій. Обидві ці обіцянки порушені новим указом путіна та підготовкою квазі-референдумів.

Міністерство оборони Британії також випустило спільну заяву. У ній йдеться про те, що російська армія зазнає величезного тиску, і поспіх, з якого на окупованих територіях намагаються організувати референдуми про приєднання до росії, свідчить про страх перед неминучим контрнаступом ЗСУ на цих територіях.

Офіс прем'єр-міністра Великобританії заявив, що оголошенням мобілізації Путін визнав провал в Україні.

«Велика Британія та наші міжнародні партнери єдині в засудженні неправомірних дій російського уряду», — йдеться у заяві Офісу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжує підтримувати Україну.

«Ми зробимо все можливе разом з нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримало Україну, щоб вона могла захистити себе. Повідомлення про часткову мобілізацію підтвердилися. Росія спробує знищити Україну та захопити частину її території. Ми не можемо цього допустити», — сказав він агенції Рейтер.

На даний момент Моравецький присутній на спільних навчаннях союзницьких військ Польщі, США та Великої Британії у східній Польщі.

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив у середу, що путін грає в «дуже небезпечну ядерну гру», і міжнародне співтовариство має змусити його припинити «таку безрозсудну поведінку».

«Він використовує ядерний елемент як частину своєї політики терору, і це є неприйнятним», — сказав чиновник ЄС.

За словами Стано, всі останні заяви Путіна та його рішення про часткову мобілізацію своїх громадян — ознака розпачу та шлях до подальшої ескалації.

«Це ще один доказ того, що Путін не зацікавлений у світі, він зацікавлений лише в тому, щоб і надалі педалювати агресію», — заявив він на прес-конференції представників Єврокомісії.

Він також заявив, що Європа ніколи не визнає результатів фальшивих, нелегітимних референдумів, які плануються на українських територіях, що знаходяться під окупацією.

Голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що підтримка України з боку Євросоюзу залишається незмінною, незважаючи на заяви та погрози володимира путіна.

«Кремль оголосив про мобілізацію у міжнародний день миру, поки країни Генасамблеї ООН продовжують працювати у напрямку співпраці, безпеки та процвітання. У цій війні є лише один агресор — росія, і одна жертва агресії — Україна. Підтримка ЄС України залишиться непохитною», — написав Мішель у Twitter.

Зазначимо, що мобілізація в росії оголошувалась тричі в історії країни — на початку двох світових воєн і зараз — на 210-й день війни в Україні.

Як писали «ФАКТИ», у зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією в росії в Мережі вже з'явилося безліч мемів на цю тему.

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