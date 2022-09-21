41.20 / 42.45 40.54 / 42.03
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Я вирішуватиму це на іншому рівні»: пранкерам Навального не вдалося мобілізувати сина пєскова (відео)

19:57 21 вересня 2022
Пісків із сином

Після оголошення путіним часткової мобілізації в росії пранкери розіграли сина спікера російського президента.

В ефірі опозиційного телеканалу російський журналіст Дмитро Нізовцев зателефонував Миколі Пєскову, представившись співробітником військкомату, та запропонував йому прийти на медогляд. Однак у відповідь той заявив, що «вирішуватиме це на іншому рівні».

«Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував… Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які я маю права. Завтра, щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно» , — заявив Пєсков-молодший.

Нагадаємо, що в США після оголошення часткової мобілізації вже звинуватили рф у порушенні Статуту ООН.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Випала доля стати «грошовим магнітом» восени: ясновидиця склала гороскоп багатства всім знакам зодіаку

ремонт машин

Результати несподівані: механіки назвали марки машин, які ремонтувати найлегше

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

цілющий відвар із льону

«Пальці швидко перестануть німіти»: готуємо цілющий відвар з насіння льону

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту