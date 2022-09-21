«Я вирішуватиму це на іншому рівні»: пранкерам Навального не вдалося мобілізувати сина пєскова (відео)

Після оголошення путіним часткової мобілізації в росії пранкери розіграли сина спікера російського президента.

В ефірі опозиційного телеканалу російський журналіст Дмитро Нізовцев зателефонував Миколі Пєскову, представившись співробітником військкомату, та запропонував йому прийти на медогляд. Однак у відповідь той заявив, що «вирішуватиме це на іншому рівні».

«Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував… Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які я маю права. Завтра, щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно» , — заявив Пєсков-молодший.

Нагадаємо, що в США після оголошення часткової мобілізації вже звинуватили рф у порушенні Статуту ООН.

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