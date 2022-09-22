Душ замість ванни та інші «ноу-хау»: як майбутньої холодної зими заощадити на комуналці

З наближенням опалювального сезону 2022/23 кожен європеєць намагається переглянути свої звички з метою скорочення енергоспоживання. В Україні ж йдеться навіть не про економію, а про банальне виживання, адже об'єкти енергогенерації все частіше стають пріоритетними мішенями для російських ракет.

Проте, прості лайфхаки дозволяють значно зменшити свої енерговитрати, пише ресурс Cxid.info.

Освітлення

Тримайте жалюзі відкритими, щоб зберегти природне освітлення у будинку. Окрім того, сонце ще й прогріє кімнату.

Не вмикайте світло без потреби — вимикайте світло в кімнатах, якими не користуєтеся або використовуєте мало.

Замініть звичайні лампи розжарювання на сучасні — з низьким енергоспоживанням.

Вимкніть зарядні пристрої та прилади, що не функціонують, — зокрема, мобільний телефон слід вимкнути відразу, коли рівень заряду досягне високого відсотка.

Вимкніть з розетки електроприлади, які споживають енергію, навіть якщо вони перебувають у режимі очікування (тостер, мікрохвильову піч, чайник або кавоварку). Якщо залишити їх увімкненими, вони все-одно споживають електроенергію.

Збереження тепла

Не соромтеся прикритися пледами, носити в приміщенні шкарпетки та светри. Додатково варто обладнати свій будинок теплоізоляцією, яка, згідно з декількома дослідженнями, може знизити витрати на електроенергію до 70%.

Економія води

Приймайте душ замість ванни, яка споживає в середньому втричі більше води.

Нагадаємо, раніше кілька ефективних способів економії електроенергії підказали у компанії «Київтеплоенерго».

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