Готуємося до зими без опалення: головне джерело тепловтрат у будинку чи квартирі та способи їх усунення

Після попередження влади про складну та холодну зиму, українці утеплюють свої будинки, купують теплий одяг, обігрівачі, які зможуть підтримувати температуру у житлі.

Як відомо, досить велика кількість тепла йде через віконні рами. А ось на вхідні двері припадає близько 15% тепловтрат.

Утеплити двері можна кількома способами. Найпоширеніші з них — оббивка дверного полотна утеплювачем, герметизація отворів, тріщин валиками або рідкими герметиками, доповнення дверної коробки ущільнювача.

Перед тим, як приступити до утеплення вхідних дверей з металу, слід звернути увагу на особливість конструкції та продумати можливі варіанти захисту від тепловтрат, пише Альберо.

Металеві вхідні двері, що складаються з двох полотен, можна утеплити, наповнивши порожнечу між полотнами теплішим матеріалом.

Двері потрібно зняти й покласти у горизонтальне положення.

Починати заповнення «порожнечі» обраним утеплювачем можна, якщо всередині дверей вже є ребра жорсткості. Для металевих дверей фахівці рекомендують віддавати перевагу пінопласту або мінеральній ваті.

Якщо ж ребра жорсткості відсутні, доведеться попрацювати ще більше і зробити решітку.

Укладаючи матеріал, необхідно постійно стежити за щільністю прилягання. Ребра жорсткості та щілини між шматками матеріалу рекомендується заповнювати монтажною піною.

Останній крок — монтаж знятого дверного полотна на місце та встановлення знятих раніше замків.

Важливо також не забути вирізати отвори для монтажу комірки та замку.

Тепло можна втрачати не тільки через полотно, але й через дірки, щілини, що виникають внаслідок недостатньо щільного прилягання дверного полотна до коробки. Допоможе спеціальна смужка-утеплювач (ущільнювач). Вона може бути поролонової або гумової (цей варіант краще).



Утеплення дверей за допомогою ущільнювачів проводиться у 2 етапи.



Місце прилягання до коробу полотна потрібно ретельно очистити від бруду та жиру. Наклеїти ущільнювач на короб по вертикальній лінії. Знімати захисний шар потрібно поступово, щоб суміш, що клеїть, не висихала передчасно.

Так само потрібно приклеїти гумову смужку на саме полотно у місці прилягання до короба. Обидві смужки (і на коробі, і на полотні) повинні щільно прилягати друг до друга.

Утеплення дерев'яних дверей також залежить від конструкції. Якщо двері подвійні й всередині є порожнеча, можна використовувати ту ж технологію, що й у випадку металевих дверей.

Якщо полотно тільки одне, його можна утеплити за допомогою дермантину, або шкіряної обшивки. Всередину між дермантином та полотном для покращення теплоізоляційних властивостей можна вмістити поролон. Попередньо на ньому вирізують отвори для комірки та замку. Немає особливих застережень щодо того з якого саме боку обшивати двері — це можна робити зсередини та з двору.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як уникнути помилок під час утеплення будинку.

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