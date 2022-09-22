«Мама» Вєрки Сердючки вперше показала чоловіка та доньку, але Данилко «зіпсував ефект» від світлин

Всупереч думці деяких шанувальників Андрія Данилка, його сценічна «мама», актриса Інна Білоконь, не є його постійною «супутницею», а живе своїм власним життям, в якому є місце чоловіку та доньці.



Відомо, що Інна рідко ділиться фотографіями сім'ї. У неї в соцмережах здебільшого песики та фото з концертів.



Можливо, тому Білоконь вирішила «виправитися», й на сторінці в Instagram поділилася щасливим сімейним кадром, на якому зображена разом з чоловіком Олегом та донькою Яною. Сім'я постала в одязі однакового білого кольору й посміхається.

Судячи з підпису до фото, чоловік Білоконь нещодавно відсвяткував день народження.

"Наша донька найщасливіша, бо в неї найкращий батько! Зі святом! А батько, — це святе", — підписала фотографію актриса.



Шанувальники актриси приєдналися до привітань, явно заздривши її сімейному щастю.









Як відомо, Інна Білоконь з чоловіком познайомилася близько 30 років тому, у подружжя свій бізнес – вони займаються розведенням породистих собак. Подружжя також має доньку Яну, яка у 2015 році закінчила Полтавський комерційний технікум. Нині Яна навчається у Польщі.



Але тільки-но шанувальники встигли "перейнятися повагою" до сімейних цінностей Інни Білоконь, Андрій Данилко "зіпсував ефект" від цього, ущипнувши на знімку свою сценічну партнерку. Що тут вдієш! Схоже, народним улюбленцям "закон не писаний".

Нагадаємо, нещодавно у Ризі на благодійному концерті Андрій Данилко виконав свій легендарний хіт Dancing Lasha Tumbai на новий лад. У пісні прозвучало: «Russia, good-bye». І виступав Данилко вже не в костюмі Сердючки.

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