Андрій Данилко вперше заспівав «Раша, гуд-бай» — при цьому не в образі Сердючки

Популярний український артист Андрій Данилко продовжує надавати допомогу українським військовим та Україні. Днями артист разом зі своїм колективом виступив на благодійному концерті у Ризі.



Попри не дуже сприятливі погодні умови — почався дощ, поціновувачі творчості Данилка навіть не думали розходитися. Фани танцювали та співали разом з улюбленим артистом у дощовиках.



Під час концерту Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав свої найвідоміші хіти «Я не зрозуміла», «Dolce & Gabbana», «Гоп-гоп», «Гуляночка», «Є пропозиція», «Добре», «Чита-дрита».



Протягом концерту виступ Сердючки супроводжували написи на величезному екрані: «х*й війні», «fuck the war». Такі ж написи були на футболках колективу Данилка.

А потім на глядачів чекав сюрприз: просто на сцені Сердючка зняла з голови свою зірку й швидко побігла за лаштунки.

І майже відразу замість неї на сцені з'явився Андрій Данилко у штанах та світшоті чорного кольору, чорній кепці та масці на підборідді.



"Ніколи так швидко не переодягався. Я вперше це роблю. Тільки завдяки вам. Russia Goodbye", - сказав Данилко.



Після цього Андрій виконав свій легендарний хіт Dancing Lasha Tumbai на новий лад – уперше у ньому зі сцени пролунало Russia good-bye.

А нещодавно Данилко разом з «мамою Сердючки» розбурхали мережу ще однією гідною відповіддю російським окупантам.

212

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram