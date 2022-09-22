«Біляші з м’ясом. Смачніші, ніж на базарі»: побалуйте родину на вихідні

Біляші з м’ясом за цим рецептом вийдуть пухкі, з хрусткою скоринкою та запашною соковитою м'ясною начинкою, повідомляє український ютуб-канал «Рецепти Аліни». Навіть тісто виходить неймовірно смачним.

Інгредієнти:

вода 500 мл,

цукор 1 ст. л,

сіль 1 ч. л,

дріжджі 2 ч. л,

олія 60 г,

борошно 700 г

Начинка:

м'ясо

цибуля

сіль та перець

Покроковий рецепт приготування біляшів можна побачити за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=8CdG5−3wSUI

А рецептом кабачкових пиріжків, які є справжнім трендом осіннього меню, поділилася кулінарка Тетяна Петришина.

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