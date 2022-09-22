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«Біляші з м’ясом. Смачніші, ніж на базарі»: побалуйте родину на вихідні

19:30 22 вересня 2022
біляші

Біляші з м’ясом за цим рецептом вийдуть пухкі, з хрусткою скоринкою та запашною соковитою м'ясною начинкою, повідомляє український ютуб-канал «Рецепти Аліни». Навіть тісто виходить неймовірно смачним.

Інгредієнти:

вода 500 мл,
цукор 1 ст. л,
сіль 1 ч. л,
дріжджі 2 ч. л,
олія 60 г,
борошно 700 г

Начинка:
м'ясо
цибуля
сіль та перець

Покроковий рецепт приготування біляшів можна побачити за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=8CdG5−3wSUI

А рецептом кабачкових пиріжків, які є справжнім трендом осіннього меню, поділилася кулінарка Тетяна Петришина.

Читайте також: М'які та з хрусткою скоринкою: покроковий рецепт смажених пиріжків з капустою з дріжджового тіста

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