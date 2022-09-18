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Кабачкові пиріжки: справжній тренд осіннього меню

14:28 18 вересня 2022
Кабачкові пиріжки

З кабачків можна готувати безліч вишуканих оригінальних страв — зокрема лазанью і бризолі. Кабачкові пиріжки, за словами кулінарки Тетяни Петришиної, виходять дуже смачними, а готувати їх відносно швидко. Такі пиріжки можна робити не лише з фаршем, а й з грибною начинкою, курячим філе.

Інгредієнти:

  • Кабачок -1 шт. (на 500/600 г)
  • Яйця -1 шт.
  • Борошно — 4 ст. л
  • Сіль, перець — на смак
  • Сметана -1 ст.
  • Цибуля невеличка -1 шт.
  • Морква невеличка -1 шт.
  • Зелень
  • Часник зубчик — за бажанням
  • Розпушувач на кінчику ножа.

Начинка:

  • Фарш — 300 г
  • Цибулина — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Гірчиця -½ ч.л.
  • Зелена цибуля/ зелень
  • Сіль, перець, приправи — на смак

Приготування:

Спочатку готуємо начинку: цибулю нарізати, моркву натерти на середній терці, злегка обсмажити, додати фарш, сіль, перець, приправи до смаку, тушкувати до готовності, вкінці додати гірчицю. В готову начинку додати нарізану зелену цибулю/зелень.

Кабачок натерти на грубій тертці, посолити та залишити на 5−10 хвилин, після чого віджати руками зайвий сік. Додати натерту моркву на середній тертці, цибулю натерту, додати яйце, борошно з розпушувачем, перець, сіль, зелень.

Смажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на маленькому вогні. Викладаємо ложкою та розрівнюємо, формуємо круглу паляничку потрібного діаметру (більші — по 3 ст. л., менші — по 2 ст.л.). Смажити під кришкою до золотистого кольору. Тоді на один бік викладаємо фарш, прикриваємо іншою стороною. Смажити ще 1−2 хв з кожного боку під кришкою. За бажання можна додати тертий сир в начинку, посипати поверх фаршу.

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