«Лікарі понад тиждень боролись за його життя»: на Вінниччині попрощалися з 49-річним героєм

В Ямполі на Вінниччині в останню путь провели 49-річного бійця Володимира Вакара. 8 вересня військовий отримав поранення під час артилерійського та танкового обстрілу у населеному пункті Невельське Донецької області, а 16 вересня від отриманих поранень помер у Дніпрі в лікарні імені Мечнікова. Навідник механізованого відділення служив у військовій частині А2962.

«Володимир здобув професію автокранівника. Був одружений. Мав дружину Тетяну та доньку Юлію. У парі подружжя прожило більше 20 років. Він був добрим сім’янином. Дбав про облаштування будинку, мав гарні робочі руки, не боявся будь-якої роботи, — повідомляє місцеве видання „Ямпільські вісті“. — Свого часу працював у колгоспі на фермі, згодом їздив на заробітки до Польщі. Там працював на різних будівельних роботах, адже сім’я потребувала значних коштів на лікування дружини. Влітку стан дружини погіршився і Володимир приїхав додому. Тут він отримав повістку, пройшов медичну комісію і, не ховаючись та не боячись, 3 серпня був мобілізований. Ось так війна руйнує життя людей, такою ціною українці дають відсіч окупантам, так торується наш шлях до мирного завтра».

Під час траурної процесії вдячні містяни вийшли з квітами і державною символікою, створивши живий коридор, аби віддати останню шану загиблому герою. Прощання, сльози, під залпи військового салюту бійця поховали на місцевому кладовищі…

Нещодавно у Теплику на Вінниччині попрощались із 54-річним Юрієм Ковалем. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

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