Убив тата і маму молотком: у Росії чоловік жорстоко розправився з батьками і записав відео з визнанням

Схоже, кримінальна ситуація в країні значно погіршилася навіть без заявленної путинім мобілізації.



Так, молодий росіянин молотком убив батьків на відпочинку в Анталії, повідомляє один з Telegram-каналів.



Причиною стало те, щоб вони нібито спробували відібрати у нього «силу». Про свій вчинок неадекват вирішив записати відео, на якому зізнався у вбивстві своїх батьків похилого віку.



Після цього він сховався від правосуддя у Туреччині, тому що впевнений, що в росії його відправлять до психіатричної лікарні за відмову від призову.



За даними ресурсу, напередодні вбивця прилетів до міста Манавгат, у місцевому готельному номері посварився з матір'ю та батьком через «мобілізацію» та напав на пенсіонерів.



62-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а 64-річну матір намагалися врятувати лікарі, але безрезультатно. Наразі злочинця шукає турецька поліція.



У мережі вже з'явилися меми на путінську мобілізацію.



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