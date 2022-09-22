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Світ

Убив тата і маму молотком: у Росії чоловік жорстоко розправився з батьками і записав відео з визнанням

15:34 22 вересня 2022
молоток

Схоже, кримінальна ситуація в країні значно погіршилася навіть без заявленної путинім мобілізації.

Так, молодий росіянин молотком убив батьків на відпочинку в Анталії, повідомляє один з Telegram-каналів.

Причиною стало те, щоб вони нібито спробували відібрати у нього «силу». Про свій вчинок неадекват вирішив записати відео, на якому зізнався у вбивстві своїх батьків похилого віку.

Після цього він сховався від правосуддя у Туреччині, тому що впевнений, що в росії його відправлять до психіатричної лікарні за відмову від призову.

За даними ресурсу, напередодні вбивця прилетів до міста Манавгат, у місцевому готельному номері посварився з матір'ю та батьком через «мобілізацію» та напав на пенсіонерів.

62-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а 64-річну матір намагалися врятувати лікарі, але безрезультатно. Наразі злочинця шукає турецька поліція.

У мережі вже з'явилися меми на путінську мобілізацію.

Читайте також: путін хоче завалити фронт трупами своїх солдатів, — Ігар Тишкевич про «часткову мобілізацію» в росії

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