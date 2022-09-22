Побоювання української влади про оголошення оккупантами мобілізації на новоокупованих територіях справджуються — у четвер, 22 вересня, російські військові у Василівці вже перестали випускати через блокпост чоловіків віком 18−35 років у бік Запоріжжя. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

У зв'язку з цим він звернувся до земляків із закликом якнайшвидше залишити окуповану територію.

Він порадив уже зараз або намагатися виїжджати у бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях — у бік Грузії через тимчасово окупований Крим.

«Мета окупантів — мобілізація наших чоловіків у якості „гарматного м'яса“ на фронт. У 2014 році у так званих ЛНР/ДНР оккупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей»— спрогнозував Федоров.

Нагадаємо, раніше один із авторів «Реєстру мелітопольських колаборантів» Віталій Горбенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» зіронізував, мовляв першими росіяни забирають до своєї армії тих чоловіків, хто здобув російський паспорт.

Фото subbota.ua/

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