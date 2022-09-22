Гроші можна повернути: у МОН розповіли, як можна розпорядитися коштами на пробне ЗНО

Абітурієнти, які реєструвалися на участь у пробному ЗНО-2022, що було скасоване в Україні на тлі повномасштабної війни, вже можуть повернути кошти.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки 22 вересня.

«Особам, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО, буде повернуто частину сплачених, але не використаних для підготовлення тестувань коштів», — резюмували у МОН.

Розмір суми, що підлягає поверненню, залежить від регіону, де вступник планував проходити тестування. Крім того за бажанням можна перерахувати повернені кошти на підтримку Збройних сил.

Як повернути гроші, сплачені за скасоване пробне ЗНО-2022:

авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського або відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням, вказавши назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО;

обрати, куди перерахувати кошти: на підтримку Збройних сил України чи на особистий (або іншої фізичної особи) рахунок.

При бажанні перерахувати кошти на ЗСУ заявник має підтвердити згоду на переказ коштів, вписавши свої прізвище та ім’я так, як зазначили їх під час реєстрації для участі у пробному ЗНО.

«МОН спільно з Українським і регіональними центрами оцінювання якості освіти ухвалили рішення надати можливість учасникам пробного ЗНО здійснити перерахунок тих коштів, які мають бути повернені за послугу з проведення пробного тестування, на підтримку Збройних Сил України. Ми впевнені, що кожен робить свій внесок у нашу перемогу!» — наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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